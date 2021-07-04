Львів'яни зуміли уникнути поразки у поєдинку з представником Першої ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

Рух – Волинь – 2:1

Голи: Притула, 36, Борячук, 55 – Сад, 1

Федик сформував новий тренерський штаб Руху

Другим суперником Руха на літньому зборі стала луцька Волинь. Підопічні Івана Федика пропустили вже на першій хвилині матчу: Валерій Сад лівим флангом увірвався у штрафний майданчик львів'ян і пробив у дальній від голкіпера кут воріт.

Представник УПЛ одразу ж заволодів ініціативою і притис "хрестоносців" на своїй половині поля. Орест Кузик та Юрій Климчук змарнували спроби зрівняти, натомість Остап Притула досяг свого, відновивши статус-кво у схожому до першого гола стилі. По перерві своє слово сказав Андрій Борячук, з лінії воріт замкнувши головою навіс партнера з кутового.

У понеділок, 5 липня, Рух проведе спаринг проти своєї юніорської команди, а 10 липня зустрінеться з тернопільською Нивою.

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