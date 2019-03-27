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Олександрія перемогла Кремінь у контрольному матчі

22:14 31 Читать на русском
Олександрія перемогла Кремінь у контрольному матчі
Олександрія – Кремінь – 3:1 / ФК Олександрія

Олександрія під час міжнародної паузи провела спаринг з Кремнем.

Товариські матчі

Олександрія – Кремінь – 3:1

Голи: Гречишкін, 22 (пен.), Ковалець, 59, Запорожан, 72 (пен.) – Степанчук, 84

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Олександрія провела контрольний матч із представником Другої ліги Кремнем. Завдяки двом пенальті та голу Кирила Ковальця підопічні Володимира Шарана здобули перемогу з рахунком 3:1.

У 23 турі УПЛ Олександрія вдома прийматиме донецький Шахтар. Матч відбудеться 3 квітня о 17:00.

Теги
Товариські матчі Олександрія Олександрія Кремінь Кремінь
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