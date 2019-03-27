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Александрия победила Кремень в контрольном матче

22:14 3 Читати українською
Александрия победила Кремень в контрольном матче
Александрия – Кремень – 3:1 / ФК Александрия

Александрия во время международной паузы провела спарринг с Кремнем.

Товарищеские матчи

Александрия – Кремень – 3:1

Голы: Гречишкин, 22 (пен.), Ковалец, 59, Запорожан, 72 (пен.) – Степанчук, 84

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Александрия провела контрольный матч с представителем Второй лиги Кремнем. Благодаря двум пенальти и голу Кирилла Ковальца подопечные Владимира Шарана одержали победу со счетом 3:1.

В 23 туре УПЛ Александрия дома примет донецкий Шахтер. Матч состоится 3 апреля в 17:00.

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Товарищеские матчи Александрия Александрия Кремень Кремень
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