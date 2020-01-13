toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН БАРСЕЛОНА ТРАНСФЕРИ

Олександрія оголосила про трансфер трьох гравців – серед них захисник Динамо

14:41 1467 Читать на русском
Олександрія оголосила про трансфер трьох гравців – серед них захисник Динамо
Гордієнко, Вантух, Мишенко / фото: Олександрія

Відразу три футболісти поставили свої підписи під контрактами з Олександрією.

Олександрія оформила трансфери захисників Романа Вантуха і Богдана Мишенка, а також хавбека Артема Гордієнка, повідомляє прес-служба клубу.

Шаран розповів, яка позиція в Олександрії потребує підсилення

Зазначається, що Вантух, який першу частину нинішнього чемпіонату провів у донецькому Олімпіку в Олександрії також буде виступати на правах оренди до кінця сезону. Права на футболіста належать київському Динамо.

Екс-півзахисник Зорі і молдавського Шерифа Артем Гордієнко і колишній гравець Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко підписали повноцінні контракти з бронзовим призером минулого чемпіонату України.

Додамо, що на зимову перерву команда Володимира Шарана пішла на п'ятому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 33 очки у 18-и матчів.

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору

blog_ava
Григорчук офіційно покинув Астану
13:45
4834
Теги
Трансфери Роман Вантух Роман Вантух Артем Гордієнко Артем Гордієнко Богдан Мишенко Богдан Мишенко Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Григорчук офіційно покинув Астану
    Світ — 13:454825 Григорчук офіційно покинув Астану
5
год
:
37
хв
Парма
21:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук