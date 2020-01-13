Олександрія оголосила про трансфер трьох гравців – серед них захисник Динамо

Відразу три футболісти поставили свої підписи під контрактами з Олександрією.

Олександрія оформила трансфери захисників Романа Вантуха і Богдана Мишенка, а також хавбека Артема Гордієнка, повідомляє прес-служба клубу.

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Зазначається, що Вантух, який першу частину нинішнього чемпіонату провів у донецькому Олімпіку в Олександрії також буде виступати на правах оренди до кінця сезону. Права на футболіста належать київському Динамо.

Екс-півзахисник Зорі і молдавського Шерифа Артем Гордієнко і колишній гравець Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко підписали повноцінні контракти з бронзовим призером минулого чемпіонату України.

Додамо, що на зимову перерву команда Володимира Шарана пішла на п'ятому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 33 очки у 18-и матчів.

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