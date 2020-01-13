Александрия объявила о трансфере трех игроков – среди них защитник Динамо

Сразу три футболиста поставили свои подписи под контрактами с Александрией.

Александрия оформила трансферы защитников Романа Вантуха и Богдана Мишенко, а также хавбека Артема Гордиенко, сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что Вантух, который первую часть нынешнего чемпионата провел в донецком Олимпике, в Александрии также будет выступать на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат киевскому Динамо.

Экс-полузащитник Зари и молдавского Шерифа Артем Гордиенко и бывший игрок Торпедо-БелАЗ Богдан Мишенко подписали полноценные контракты с бронзовым призером прошлого чемпионата Украины.

Добавим, что на зимний перерыв команда Владимира Шарана пошла на пятом месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 33 очка в 18-и матчей.

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