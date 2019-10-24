toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сент-Етьєн – Олександрія – відео голів

20:14 2950 Читать на русском
Сент-Етьєн – Олександрія – відео голів
Сент-Етьєн – Олександрія – відео голів / Фото ФК Сент-Етьєн

Сент-Етьєн приймає Олександрію у 3 турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Сент-Етьєн – Олександрія на "Футбол 24".

8’ Габріел Сілва
 
Габріел Сілва 14’
8’ Габріел Сілва
14’ Габріел Сілва

Матч та онлайн-трансляція Сент-Етьєн – Олександрія стартував о 19:55 за київським часом. Поєдинок проходить у Франції на стадіоні Жоффруа Гішар. Після двох турів групового етапу Ліги Європи 2019/20 обидві команди є аутсайдерами групи I, набравши по 1 очку. В попередньому турі Олександрія зіграла внічию з Гентом, а Сент-Етьєн – з Вольфсбургом. Бельгійці та німці набрали по 4 пункти та очолюють квартет.

Вже на 8-й хвилині господарі відкрили рахунок після взірцевої комбінації та влучного удару Габріела Сілви.

Українці не опустили голову і вже через кілька хвилин після прострілу з лівого флангу змусили того ж Сілву перевести м'яч у свої ворота – 1:1.

Відео гола Сілви:

Відео автогола Сілви:

blog_ava
Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Ліга Європи Відеоновини Олександрія Олександрія Сент-Етьєн - Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Динамо
22:00
Копенгаген
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук