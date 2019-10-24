Сент-Етьєн – Олександрія: гравець французів забив у чужі та власні ворота – нічия після першого тайму

Сент-Етьєн приймає Олександрію в 3-му турі групового турніру Ліги Європи 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Сент-Етьєн – Олександрія стартував о 19:55 за київським часом. Поєдинок проходить у Франції на стадіоні Жоффруа Гішар. В попередньому турі Олександрія зіграла внічию з Гентом та здобула своє перше очко в Лізі Європи, а Сент-Етьєн розписав мирову з Вольфсбургом.

Команда Володимира Шарана грає в напруженому графіку – протягом тижня Олександрія змушена провести поєдинки проти Динамо (20 жовтня, 0:1), Сент-Етьєна та Шахтаря (27 жовтня). Зрозуміло, що бронзовий призер УПЛ вже витратив чимало сил, а тут ще й додалися проблеми з логістикою – команда діставалася Франції на 5 годин довше запланованого через несприятливі погодні умови.

Сент-Етьєн – Олександрія – відео голів

Господарі активно розпочали матч, і вже на 1-й хвилині Дубра змушений був виносити м'яч подалі після небезпечного прострілу з правого флангу. А на 6-й хвилині пролилася перша кров – Мірошніченко отримав в обличчя від Дебюші. Подача зі штрафного завершилася неточним ударом Сітала.

На 8-й хвилині Сент-Етьєн відкрив рахунок. Після довгої передачі з глибини Амума класно зупинив м'яч та віддав на Габріеля Сілву. Той відмінним ударом в дальній кут воріт Паньківа забив перший гол у поєдинку.

Втім, Олександрія дуже швидко відігралася – не без допомоги суперника. Третьяков прорвався лівим флангом та віддав на Сітала. Той не встиг до м'яча, але допоміг все той же Габріель Сілва, який вразив власні ворота!

Після такого блискавичного початку гра прогнозовано заспокоїлася – Олександрія намагалася контролювати м'яч у центрі поля, намагаючись знизити темп поєдинку. Було помітно, що після прикрого автогола гравці Сент-Етьєна дещо знітилися, явно не очікувавши подібного розвитку подій. Гості забрали м'яч під свій контроль, але не поспішали йти в атаку, переважно обмежуючись лише перепасовками в 40-50 метрах від воріт Руфф'є.

А от на 35-й хвилині підопічні Шарана могли вийти вперед. Ковалець невдало віддав на Сітала, але той зумів видряпати м'яч у штрафному французів та повернув на Кирила. Той пробив метрів з 15-ти – просто в голкіпера! Кінець тайму пройшов за певної переваги гостей – швидкий пропущений гол не знітив Олександрію, яка зуміла оговтатися та повернутись у гру. 1:1 – підсумок першого тайму.

Другу половину гри активніше розпочали французи, але перший момент виник в гостей – Сітало після подачі зі штрафного пробив відверто неточно. Господарі суттєво додали у швидкості, проте до небезпечних моментів це спочатку не призводило – Паньків та захисники спокійно нейтралізовували всі атакувальні спроби підопічних Пюеля. Доволі непогана нагода була в Будебуза, але той після відскоку пробив значно вище воріт.

На 66-й хвилині хороший шанс втратив Амума. Вінгер змістився зліва в центр та пробив у дальній нижній кут – м'яч розминувся з воротами, зачепивши когось із захисників. Втім, арбітр у цьому епізоді призначив удар від воріт. Олександрія відповіла проривом Лучкевича правим флангом, але Валерій не зумів віддати точну передачу в центр штрафного – захисники перехопили.

Сент-Етьєн продовжував атакувати – Паньків здійснив шикарний сейв після удару Абі головою, який виграв верхову боротьбу в Пашаєва. Шикарно зіграв капітан Олександрії в даному епізоді. Той же Абі просив пенальті після падіння в штрафному майданчику, але арбітр розібрався в епізоді, не покаравши гостей. Небезпечно було поблизу воріт Паньківа після чергової подачі кутового – Пашаєв у стрибку заблокував потужний удар.