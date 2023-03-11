В матче 17-го тура УПЛ закарпатцы на своем поле разошлись миром с "горожанами". Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Обе команды по-разному начали вторую часть сезона. Если Минай два своих матча проиграл (Шахтеру и Львову), то Александрия проявляла волю в каждом из поединков, спасая ничьи (с Металлистом 1925 и СК Днепр-1). Интриги встрече добавляло и противостояние тренеров – Владимир Шаран играл против бывшей команды, в которой заработал себе имя, в то время как Руслан Ротань стремился одержать дебютную победу на клубном уровне.

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Хозяева вышли вперед уже на второй минуте. Голкипер Александрии допустил детскую ошибку, отдав неточный пас, Витенчук опередил соперника, перехватил мяч и забил первый гол в УПЛ. Вскоре уже Бандура едва не привез в свои ворота – подстраховали защитники. Александрия стремилась как можно быстрее отыграться, но закарпатцы умело оборонялись и даже убегали в контратаки. Одна из них едва не привела ко второму голу – Шевченко вовремя вышел вперед и забрал мяч в ногах у соперника.

Первый удар от Александрии в створ ворот состоялся лишь на 23-й минуте – Калитвинцев издалека целил под правую стойку, Бандура накрыл. В середине тайма гостям показалось, что соперник сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр оставил эпизод без внимания.

За 10 минут до завершения первого тайма очередной штрафной от Рыбалки едва не завершился взятием ворот – рикошет после подачи, добивание от Кулакова, но уверенно сыграл Бандура. Вскоре все тот же Кулаков правым флангом промчался в штрафную (после филигранного паса Рыбалки), но голкипер вышел далеко из ворот и успел помешать передаче.

Минай ответил достойно! Гончар протащил мяч по центру, отдал справа на Твердохлеба, а тот навесил во вратарскую и Вишневский головой замыкал в сетку – Шевченко в сногсшибательном прыжке парировал. Добивание от Воробчака было выше ворот. Через мгновение Гончар обыгрался с Твердохлебом и последний попал в стойку.

Ротань ответил заменами, неожиданно убрав из игры самых активных в первом тайме – Рыбалку и Калитвинцева, и сделав ставку на Ковальца и Кожушко. Александрия продолжила давить на ворота Миная, но пробить защиту "лисов" никак не удавалось. На 60-й минуте Воробчак едва не наказал "горожан", убежав в стремительную контратаку. Лишь сумасшедшая скорость позволила Бабогло догнать соперника и выбить мяч.

В конце концов, за семь минут до завершения основного времени Александрия все-таки отыгралась. Третьяков опередил защитника на дальней штанге и в касание замкнул навес от Кожушко с правого фланга. Замена Ротаня сработала на "ура". Несмотря на подозрение на офсайд арбитр гол засчитал (VAR в этом матче не было).

На предпоследней минуте Кобзарь пытался протолкнуть сферу в сетку с острого угла, но удвоить преимущество александрийцев не удалось.

Ничья принесла Александрии 27 очков и оставила на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ, Минай набрал 15 пунктов и поднялся на четырнадцатую ступень.

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