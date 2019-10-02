Олександрія – Гент: передматчева прес-конференція Володимира Шарана

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран відповів на запитання журналістів напередодні поєдинку 2-го туру групового турніру Ліги Європи 2019/20 проти бельгійського Гента.

"Гравці готуються до гри з чудовим настроєм. Гарна погода та прекрасне місто Львів, у якому ми давно не були. Сподіваюся, хлопці покажуть одну з найкращих ігор. Ми налаштовували команду, щоб не було тих хвилювань, які мали місце в матчі першого туру в Німеччині проти Вольфсбурга.

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Особисто в мене більше хвилювання перед поєдинками чемпіонату України, адже там ставиться необхідність здобути результат. Головне, щоб хвилювання не було у хлопців, а не в мене. Дякую президенту клубу, який задовольнив моє прохання приїхати до Львова заздалегідь, щоб підготуватися до гри. Головне – щоб хлопці відновилися після матчу зі Львовом. Є певні втрати – Шендрік та Протасов, які не зможуть зіграти. Всі інші футболісти хочуть продемонструвати свої найкращі якості.

Буду радий побачити своїх друзів, які приїдуть на матч. Я сьогодні бачив свого колишнього тренера – Ярослава Дмитрасевича, адже відвідував інтернат, в якому навчався. Буде чимало моїх друзів та однокласників, з якими я буду радий зустрітися після гри. Також прийдуть вихованці спортінтернату, і я дуже радий цьому.

Яремчук? Не можу сказати, що це мій вихованець, адже він грав у нас лише півроку. Він заслуговує лише похвали, адже дуже додав у своїй грі. Став більш міцним, кремезним. Ми переглянули 5 матчів Гента і помітили, що з Романом і без нього – це дві різні команди. Це великою мірою стосується і Ігоря Пластуна. Звісно, у них теж буде натхнення зіграти вдало на цьому стадіоні, але сподіваюся, що моя команда не дасть їм продемонструвати свою найкращу гру.

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Гент – потужна команда, яка має чимало габаритних гравців – зокрема, захисників та форвардів. Попри це вони грають в комбінаційний футбол, який мені імпонує. Вони вміють контролювати м’яч та змінювати позиції. Вікові флангові захисники вдало закривають бровку, а також ця команда є потужною при стандартах. Тобто суперник – дуже хороший.

Хотілося б бачити таку підтримку, як в Олександрії минулого року. Було дуже приємно виходити на повний стадіон, аж хотілося самому грати. Сподіваюся, буде хоча б 10 тисяч, це для нас дуже важливо. Очікуємо хорошої підтримки", – розповів Шаран.

Нагадаємо, матч Олександрія – Гент пройде 3 жовтня на Арені Львів. Початок поєдинку – о 19:55. Після поразки від Вольфсбурга в першому турі українська команда замикає турнірну таблицю групи I. Гент, який переміг Сент-Етьєн, лідирує у квартеті, маючи в активі 3 очки.