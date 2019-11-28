Олександрія – Вольфсбург: післяматчева прес-конференція Олівера Гласнера

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер прокоментував перемогу над Олександрією в 5-му турі групового турніру Ліги Європи 2019/20, після якої "вовки" гарантували собі вихід в 1/16 фіналу турніру.

"Результат є певним полегшенням для нас, адже ми вийшли з групи. Але це великий виклик перед наступними матчами. Великий комплімент нашій команді, яка впоралася з доволі агресивною грою суперника.

Олександрія – Вольфсбург – відео гола

Вольфсбург – єдина команда, яка здолала Олександрію у Львові, я дуже радий цьому. В першу чергу було важливо перемогти, незалежно від результату паралельного матчу. Було важко, у першому таймі ми домінували, а гол наприкінці першої половини гри став ключовим епізодом гри.

Зараз головне завдання – відновитися. Зараз не хочу аналізувати помилки у грі команди. В даний момент важливо те, що ми вийшли у наступний раунд, а аналізувати будемо потім. Через 3 дні у нас гра з Вердером, яка також є важливою для Вольфсбурга", – підсумував Гласнер.

Нагадаємо, завдяки мінімальній перемозі над Олександрією Вольфсбург забезпечив собі вихід у весняну стадію турніру. Олександрія втратила усі шанси на вихід у плей-офф.

Олександрія мінімально поступилася Вольфсбургу і втратила шанси на плей-офф Ліги Європи