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Олександрія – Вольфсбург: післяматчева прес-конференція Олівера Гласнера

28 листопада 22:31 320 Читать на русском
Олександрія – Вольфсбург: післяматчева прес-конференція Олівера Гласнера
Олівер Гласнер / Getty Images

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер прокоментував перемогу над Олександрією в 5-му турі групового турніру Ліги Європи 2019/20, після якої "вовки" гарантували собі вихід в 1/16 фіналу турніру.

 
Ваут Вегорст 45+1’
45+1’ Ваут Вегорст

"Результат є певним полегшенням для нас, адже ми вийшли з групи. Але це великий виклик перед наступними матчами. Великий комплімент нашій команді, яка впоралася з доволі агресивною грою суперника.

Олександрія – Вольфсбург – відео гола

Вольфсбург – єдина команда, яка здолала Олександрію у Львові, я дуже радий цьому. В першу чергу було важливо перемогти, незалежно від результату паралельного матчу. Було важко, у першому таймі ми домінували, а гол наприкінці першої половини гри став ключовим епізодом гри.

Зараз головне завдання – відновитися. Зараз не хочу аналізувати помилки у грі команди. В даний момент важливо те, що ми вийшли у наступний раунд, а аналізувати будемо потім. Через 3 дні у нас гра з Вердером, яка також є важливою для Вольфсбурга", – підсумував Гласнер.

Нагадаємо, завдяки мінімальній перемозі над Олександрією Вольфсбург забезпечив собі вихід у весняну стадію турніру. Олександрія втратила усі шанси на вихід у плей-офф.

Олександрія мінімально поступилася Вольфсбургу і втратила шанси на плей-офф Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
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Теги
Ліга Європи Олександрія Олександрія Олександрія - Вольфсбург Олівер Гласнер Олівер Гласнер
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