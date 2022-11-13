В рамках 13-го туру УПЛ Олександрія прийме Верес, а Металіст 1925 зустрінеться з Інгульцем. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Верес

Олександрія проводить дуже потужний сезон, за 10 матчів зумівши видертись у топ-4 УПЛ. Навіть після поразки від Динамо (1:3) підопічні Юрія Гури не опустились вниз. В останніх шести турах вони здобули чотири перемоги й розписали одну нічию – з Шахтарем, із рахунком 2:2. Щонайбільш важливо, ці результати не є випадковими.

"Містяни" в середньому володіють м'ячем 57% часу, демонструючи високу інтенсивність пресингу (8,77 PPDA) та єдиноборств. Оборона сильна – за показником гостроти допущених моментів вони поступаються тільки Шахтарю та СК Дніпру-1. В атаці ж три дні тому команда видала свій рекорд сезону по дотиках у штрафному (30), хоча в суперниках було Динамо. Загалом, Олександрія забиває 1,74 голи за гру, тож Вересу сьогодні буде дуже непросто.

Рівняни й самі недавно тримались у топ-3 УПЛ, однак після переїзду на рідний Авангард у команди щось зламалося. Вдома "народний клуб" не виграв жодного разу (2 поразки й нічия), битва за топ-3 із Зорею була провалена (0:1), а в цлому за останні шість турів Верес святкував тільки дві перемоги – над кризовими Львовом і Металістом 1925. Юрій Вірт агресивно критикує своїх підопічних, навіть назвавши їх "жирними котами".

У попередньому поєдинку Верес без шансів згорів напіврезерву Шахтаря, однак не все так погано. За показниками очікуваних очок рівняни досі тримаються в топ-4 – при цьому команда не допускає перебору чи недобору. Награвши на 14,73 xG, колектив забив 15 голів; допустивши біля власних воріт моментів на 14;99 xG, "народний клуб" пропустив 15.

Це солідні цифри, тож Олександрія не повинна сподіватись на легку прогулянку. Верес все ще небезпечний. Матч обіцяє вийти цікавим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Калітвінцев (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Верес

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дячук, Цуріков – Рибалка, Демченко – Шулянський, Ковалець, Кожушко – Третьяков

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч – Кльоц, Кучеров – Дахновський, С.Шарай, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери ставлять на Олександрію. Підопічні Юрія Гури грають вдома, вони значно стабільніше набирають очки й гідно тримаються на тлі грандів. Тим не менш, варто констатувати, що у цьому матчі можливий будь-який результат. Явної переваги над Вересом у "містян" немає.

Рівняни вміють зводити гру до зручного для себе сценарію. Крім того, вони небезпечні на контратаках, а Олександрія надаватиме простір. І все одно ми ризикнемо поставити на перемогу господарів – все ж, "містяни" міцно виглядають практично у всіх аспектах. Верес не настільки збалансований.

Металіст 1925 – Інгулець

Металісту 1925 сезон дається важко. Валерій Кривенцов пов'язував невиразний старт із масштабною перебудовою команди – замінити довелося майже півтора десятки гравців. Особливо важкими були втрати Криськіва й Марлісона. Як наслідок, команда чергувала хороші матчі й результати з провальними, але вона все одно досить міцно трималася в середині таблиці.

Несподівана відставка Кривенцова й призначення на пост головного тренера Едмара (у тандемі з Олегом Голодюком) здивувала футбольну спільноту. Якщо задум крився у шоковій терапії команди, то план провалився – Металіст 1925 під керівництвом коучів-початківців розписав нічию з Рухом і Металістом, зазнавши розгромів від Вереса й Зорі. Гра виглядала жахливо, а клуб вже наблизився до зони вильоту.

В таких умовах "жовто-синім" за будь-яку ціну необхідно перемагати Інгулець. На перший погляд, це не так і складно – петровці йдуть на передостанній позиції, здобувши першу перемогу в сезони лишень три дні тому. Підопічні Сергія Лавриненка забили тільки вісім голів, загрузнувши у зоні прямого вильоту з УПЛ.

Втім, не все так просто. У попередньому турі "козаки" били не абикого, а Зорю (1:0). Перед цим вони розписали нічию з СК Дніпром-1 – а більше нікому не вдавалося відібрати у нього очки. Також вони стримали міцні Колос та Металіст. Словом, Інгулець здатний впертись, створивши серйозні проблеми навіть лідерам. Що вже говорити про нинішній Металіст 1925...

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Відсутні з інших причин: Борячук (Металіст 1925; під питанням)

Дискваліфіковані: Шершень (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Інгулець

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Безуглий, Курило, Рудавський – Мартинюк – Ременюк, Габелок, Вачіберадзе, Русин – Дмитренко

Інгулець: Кучер – Сидоренко, Ковальов, Ченбай, Саків – Кучеренко – Запорожець, Клименко, Кухарук, Смоляков – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не визначились із фаворитом протистояння в цій парі. Коефіцієнти на три можливих результати приблизно рівні – і з конторами варто погодитись. Обидва колективи мало забивають і впевнено крокують на дно, тож феєрії очікувати не варто.

Долю матчу може вирішити випадковий гол чи подія. Враховуючи, що суперники рівні, ми ризикнемо поставити на нічию.

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