В рамках 13-го тура УПЛ Александрия примет Верес, а Металлист 1925 встретится с Ингульцом. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Александрия – Верес

Александрия проводит очень мощный сезон, за 10 матчей сумев вскарабкаться в топ-4 УПЛ. Даже после поражения от Динамо (1:3) подопечные Юрия Гуры не опустились вниз. В последних шести турах они одержали четыре победы и расписали одну ничью – с Шахтером, со счетом 2:2. Что особенно важно, эти результаты не являются случайными.

"Горожане" в среднем владеют мячом 57% времени, демонстрируя высокую интенсивность прессинга (8,77 PPDA) и единоборств. Оборона сильна – по показателю остроты допущенных моментов они уступают только Шахтеру и СК Днепру-1. В атаке же три дня назад команда выдала свой рекорд сезона по касаниям в штрафной (30), хотя в соперниках было Динамо. В целом , Александрия забивает 1,74 гола за игру, поэтому Вересу сегодня будет очень непросто.

Ровенчане и сами недавно держались в топ-3, однако после переезда на родной Авангард у команды что-то сломалось. Дома "народный клуб" не выиграл ни разу (2 поражения и ничья), битва за топ-3 с Зарей была провалена (0:1), а в целом за последние шесть туров Верес праздновал только две победы – над кризисными Львовом и Металлистом 1925. Юрий Вирт агрессивно критикует своих подопечных, даже назвав их "жирными котами".

В предыдущем поединке Верес без шансов сгорел полурезерву Шахтера, однако не всё так плохо. По показателям ожидаемых очков ровенчане до сих пор держатся в топ-4 – при этом команда не допускает перебора или недобора. Наиграв на 14,73 xG, коллектив забил 15 голов; допустив у своих ворот моментов на 14;99 xG, "народный клуб" пропустил 15.

Это солидные цифры, поэтому Александрия не должна надеяться на легкую прогулку. Верес всё еще хорош. Матч обещает получиться интересным.

Кадровая ситуация

Травмированные: Калитвинцев (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Верес

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дячук, Цуриков – Рыбалка, Демченко – Шулянский, Ковалец, Кожушко – Третьяков

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич – Клёц, Кучеров – Дахновский, С.Шарай, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры ставят на Александрию. Подопечные Юрия Гуры играют дома, они значительно стабильнее набирают очки и достойно держатся на фоне грандов. Тем не менее, стоит констатировать, что в этом матче возможен любой результат. Явного преимущества над Вересом у "горожан" нет.

Ровенчане умеют сводить игру к удобному для себя сценарию. Кроме того, они опасны на контратаках, а Александрия будет предоставлять пространство. И всё равно мы рискнем поставить на победу хозяев – всё же, "горожане" крепко выглядят практически во всех аспектах. Верес не настолько сбалансирован.

Металлист 1925 – Ингулец

Металлисту 1925 сезон даётся тяжело. Валерий Кривенцов связывал невыразительный старт с масштабной перестройкой состава – заменить пришлось почти полтора десятка игроков. Особенно тяжёлыми были потери Крыськива и Марлисона. Как следствие, команда чередовала хорошие матчи и результаты с провальными, но она всё равно достаточно прочно держалась в середине таблицы.

Неожиданная отставка Кривенцова и назначение на пост главного тренера Эдмара (в тандеме с Олегом Голодюком) удивила футбольную общественность. Если замысел крылся в шоковой терапии команды, то план провалился – Металлист 1925 под руководством начинающих коучей расписал ничью с Рухом и Металлистом, потерпев разгромы от Вереса и Зари. Игра выглядела ужасно, а клуб уже приблизился к зоне вылета.

В таких условиях "жёлто-синим" любой ценой необходимо побеждать Ингулец. На первый взгляд, это не так и сложно – петровцы идут на предпоследней позиции, впервые победив в сезоне три дня назад. Подопечные Сергея Лавриненко забили лишь восемь голов, загрузнув в зоне прямого вылета из УПЛ.

Впрочем, не всё так просто. В предыдущем туре "казаки" били не кого-нибудь, а Зарю (1:0). Перед этим они расписали ничью с СК Днепром-1 – а больше никому не удавалось отобрать у него очки. Также они сдержали крепкие Колос и Металлист. Словом, Ингулец способен упереться, создав серьёзные проблемы даже лидерам. Что уж говорить о нынешнем Металлисте 1925...

Кадровая ситуация

Травмированы: –

Отсутствуют по другим причинам: Борячук (Металлист 1925; под вопросом)

Дисквалифицированы: Шершень (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Ингулец

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Безуглый, Курило, Рудавский – Мартынюк – Ременюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин – Дмитренко

Ингулец: Кучер – Сидоренко, Ковалёв, Ченбай, Сакив – Кучеренко – Запорожец, Клименко, Кухарук, Смоляков – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не определились с фаворитом противостояния в этой паре. Коэффициенты на три возможных результата примерно равны – и с конторами стоит согласиться. Оба коллектива мало забивают и уверенно шагают на дно, поэтому феерии ожидать не стоит.

Судьбу матча может решить случайный гол или событие. Учитывая, что соперники равны, мы рискнём поставить на ничью.

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