Олександрія – Сент-Етьєн: Пюель назвав фаворита матчу

Головний тренер французького Сент-Етьєна поділився очікуваннями від матчу 4-го туру Ліги Європи проти Олександрії.

"У мене немає постійної основи. З іншого боку, є дуже різнобічна група гравців, які викладаються по максимуму. І вона знає, як показати характер. Ми проводимо інтенсивні матчі кожні три дні, тому розраховуємо на кожного.

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Ми не будемо фаворитами, оскільки граємо з дуже строгим суперником. Олександрія грає на контратаках. Не випадково вона взяла очко в першому матчі з нами. Дуже поважаємо завтрашнього суперника, нам буде непросто перемогти", – цитує Пюеля офіційний сайт французького клубу.

Нагадаємо, матч 4-го туру Ліги Європи у групі I відбудеться 7 листопада у Львові на стадіоні Арена Львів. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. До слова, попередня гра між цими командами у минулому турі закінчилась бойовою нічиєю 1:1.

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