Олександр Шовковський – зірковий гість у "LAVINA MALL"

За доброю цьогорічною традицією Українська асоціація футболу та ТРЦ "LAVINA MALL" готують третій захід "Зірковий гість".

11 серпня до торгово-розважального центру завітає легенда українського футболу, зірковий голкіпер національної збірної України, а нині – асистент головного тренера збірної, Олександр Шовковський.

Початок зустрічі о 14:00.на головній сцені "LAVINA MALL" (біля парку розваг "Galaxy").

В межах зустрічі Олександр Шовковський відповість на запитання вболівальників, дасть автографи, сфотографується зі своїми шанувальниками, проведе майстер-класи та стане тренером команд в міні-турнірі з текболу! Окрім незабутніх емоцій на гостей заходу чекають призи!

Запрошуємо Вас 11 серпня о 14:00 в ТРЦ "LAVINA MALL" та слідкуйте за новинами з приводу заходу. Вже зовсім скоро буде відкрита он-лайн реєстрація на міні-турнір з текболу. А також – з’явиться інформація, хто може скласти компанію Олександру Шовковському в проекті "Зірковий гість".

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ТРЦ "Lavina" – найбільший торгово-розважальний центр України, якому нещодавно виповнився один рік. Сучасний футуристичний дизайн, великі простори, унікальні формати магазинів, новітні кінозали, незвичайні атракціони, фудкорти на будь-який смак та постійна атмосфера свята завдяки тематичним подіям, зірковим концертам та спеціальним пропозиціям. Це – новий формат шоппінгу та розваг, який вам неодмінно варто спробувати!

Адреса: м. Київ, вул. Берковецька 6Д (Новобіличі)

Телефон гарячої лінії: 044 333 4612

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Національна збірна України з футболу – головна команда країни, яка виступає у змаганнях збірних під егідою ФІФА та УЄФА. Офіційно створена в 1992 році, перший матч провела 29 квітня 1992 року проти збірної Угорщини.

Основні досягення: чвертьфіналісти чемпіонату світу в Німеччині (2006 рік), учасники фінальної частини чемпіонатів Європи (2006 та 2012 роки)

Станом на 7 лютого 2019 року посідає 30-е місце у рейтингу футбольних збірних світу.