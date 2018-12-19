Гендиректор Чорноморця спростував інформацію про відхід 8 гравців

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра прокоментував інформацію, що одеський клуб покинули 8 гравців.

"Поки що це все лише словоблуддя. Коли інформація з'явиться на сайті Чорноморця, її можна буде вважати офіційною. Все інше на сьогоднішній день – неофіційна інформація. Давайте дочекаємося офіційного підтвердження на сайті Чорноморця", – сказав Місюра каналу Футбол 1.

Арсенал-Київ покинуть 9 гравців

Чорноморець після 18 турів УПЛ перебуває на 11 позиції та має 12 очок, на 4 пункти випереджаючи останню команду чемпіонату Арсенал-Київ.

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