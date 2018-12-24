Олег Слободян: Ковалець прищеплює Оболоні-Бровар європейську модель гри

Гравець Оболоні-Бровар Олег Слободян прокоментував роботу тренерського штабу Сергія Ковальця.

"Команда з кожним роком змінюється. Кожний тренер, який у нас працював, приносив з собою досвід і нові знання. А ми, в свою чергу, старались ніколи тренерів не підводити. Іноді виходило, іноді – ні... Це футбол. Головне, що атмосфера у клубі і колективі завжди була і є сімейною.

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Сергій Іванович знайшов до кожного гравця індивідуальний підхід. Як гравець скажу, що стало наче легше дихати. Тренерський штаб прививає нам європейський підхід до футболу та побуту.

Тренери нам завжди кажуть, щоб ми рівнялись на європейські команди: дивилися ігри грандів світового футболу, аналізували гру футболіста, який грає на твоїй позиції, тощо. Щодо самої гри, то мені імпонує стиль нашої гри. Але є відчуття, що це не наш максимум. Я думаю – ще все попереду", – цитує Слободяна офіційний сайт Оболоні-Бровар.

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