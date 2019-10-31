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Окслейд-Чемберлен відзначив виступ молодих гравців Ліверпуля у шаленому матчі з Арсеналом

18:29 230 Читать на русском
Окслейд-Чемберлен відзначив виступ молодих гравців Ліверпуля у шаленому матчі з Арсеналом
Алекс Окслейд-Чемберлен / Reuters

Хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен поділився думкою щодо виступу своїх молодших партнерів у матчі Кубка ліги проти Арсенала (5:5 і прохід мерсисайдців по пенальті).

 

"Я дійсно пишаюся тим, як Ліверпуль перевернув хід гри. Особливо тими молодими гравцями, для яких цей матч став дебютним.

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У Арсенала теж були молоді гравці, але я думаю, що всі вони досить часто потрапляли в першу команду, виходили в Лізі Європи, тому у них було більше досвіду. Це показує ті якості, які є у нашої команди.

Більш того, ми показали характер. Це була складна гра проти сильного суперника. Багато з наших молодих хлопців могли загубитися в такому матчі, але вони продовжували йти вперед", – цитує Окслейда-Чемберлена Goal.

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Нагадаємо, 26-річний хавбек забив третій м'яч у ворота Арсенала і зробив рахунок 3:4. Зрештою, Ліверпуль зміг здійснити камбек і пройти до наступної стадії завдяки перемозі в серії пенальті. У 1/4 фіналу суперником "червоних" стане Астон Вілла.

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Теги
Англія Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2019/20 Ліверпуль - Арсенал Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ліверпуль Ліверпуль
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