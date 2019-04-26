Окслейд-Чемберлен повернувся у заявку Ліверпуля

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен відновився після травми і потрапив до заявки команди на матч проти Хаддерсфілда.

Алекс Окслейд-Чемберлен відновився після тяжкої травми і потрапив до заявки Ліверпуля на сьогоднішній матч проти Хаддерсфілда. Відзначимо, що англієць не грав більше року, отримавши пошкодження в матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2018 проти Роми.

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"Це неймовірно. Ми повинні були задуматись, коли складали заявку на гру. Це дійсно гарна новина, що Окслейд-Чемберлен повернувся. Він дуже довго не грав і тепер повернувся до команди, це дуже круто", – поділився Юрген Клопп в коментарі офіційному сайту Ліверпуля.

Нагадаємо, матч Ліверпуль – Хаддерсфілд розпочався о 22:00. Текстову онлайн-трансляцію можна переглянути на сайті "Футбол 24".

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