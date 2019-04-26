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Клопп має претензії до збірної сезону в АПЛ – в символічну команду потрапили 4 гравці Ліверпуля

09:51 410 Читать на русском
Клопп має претензії до збірної сезону в АПЛ – в символічну команду потрапили 4 гравці Ліверпуля
Юрген Клопп та Мохамед Салах / Фото AFP

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від збірної АПЛ поточного сезону за версією PFA.

До збірної АПЛ потрапили одразу чотири гравці Ліверпуля: Трент Александер-Арнольд, Вірджіл ван Дейк, Ендрю Робертсон і Садьйо Мане.

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"В цю збірну могли б потрапити ще чотири, п'ять, шість або сім гравців Ліверпуля. Наші футболісти проводять видатний сезон. Моя команда – команда сезону", – цитує Клоппа BBC.

Після 35-ти турів чемпіонату Англії Ліверпуль перебуває 2-й сходинці, поступаючись одним пунктом Манчестер Сіті. Нагадаємо, до завершення чемпіонату залишилось три тури.

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Англія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Садьйо Мане Садьйо Мане Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд
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