ЧС-2022: наставник збірної Канади встановив унікальне досягнення
Чемпіонат світу у Катарі перегорнув нову сторінку в історії Мундіалів.
Головний тренер збірної Канади Джон Гердман став першим наставником в історії футболу, який працював на жіночому та чоловічому чемпіонатах світу, повідомляє BT Sport.
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57-річний фахівець у 2007 та 2011 роках зіграв на двох жіночих чемпіонатах світу зі збірною Нової Зеландії, а у 2015 році виступав на Мундіалі зі збірною Канади. У січні 2018-го він очолив чоловічу збірну "кленових листків", з якою зумів пробитися на світову першість у Катарі.
У першому матчі групи F підопічні Гердмана мінімально поступились Бельгії (0:1) і йдуть останніми у турнірній таблиці свого квартету.
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