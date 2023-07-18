Арсенал презентував чудернацьку виїзну футболку на своєму офіційному сайті. Компанія Adidas запропонувала незвичний дизайн. Нове екіпірування "канонірів" розфарбоване в яскраво-жовтий колір із чорними лініями та блакитними вставками.

Розробників надихнула карта Іслінгтона – одного з районів Лондона, де розташований домашній стадіон команди Зінченка. Останній, до слова, теж засвітився у ролику. Вперше Арсенал випробує цей комплект у матчі проти всіх зірок МЛС на чолі з Вейном Руні. Зустріч відбудеться 19 липня в рамках американського турне "канонірів".

Арсенал оголосив заявку на турне по США – Зінченко та зіркові новачки у списку

Ready to broadcast Islington’s finest to the world



Introducing the new Arsenal x @adidasFootball 23/24 Men’s Team away kit — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2023

Виїзна форма Арсенала сильно не сподобалась фанатам команди, які виплеснули свій гнів у соціальних мережах. Вони вважають, що у такому вигляді буде соромно виходити на матчі Ліги чемпіонів, пише Daily Mail. Мовляв, клуб обрав не надто слушний момент для експериментів.

"Абсолютно огидно, я не погоджуся на це".

"Це найгірша форма, яку коли-небудь мала моя команда".

"Ви обрали найгірший момент".

"Це не підходить для Ліги чемпіонів".

"Мені щиро цікаво, як це буде продаватися".

"Це, мабуть, найдешевша футболка в нашій новітній історії".

"Я не куплю цього навіть на 50-відсотковому розпродажі".

"Що це за піжама?".

Нагадаємо, що лондонці провели потужну трансферну кампанію. На Емірейтс перебрались Деклан Райс (116 млн євро), Кай Хаверц (75) та Юрр’єн Тімбер (40). Арсенал знову спробує нав'язати Ман Сіті боротьбу за титул і вперше за останні 6 років зіграє в ЛЧ.