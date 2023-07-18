Арсенал презентовал странную выездную футболку на своем официальном сайте. Компания Adidas предложила необычный дизайн. Новая экипировка "канониров" раскрашена в ярко-желтый цвет с черными линиями и голубыми вставками.

Разработчиков вдохновила карта Ислингтона – одного из районов Лондона, где расположен домашний стадион команды Зинченко. К слову, впервые Арсенал опробует этот комплект в матче против всех звезд МЛС во главе с Уэйном Руни. Встреча состоится 19 июля в рамках американского турне "канониров".

Арсенал объявил заявку на турне по США – Зинченко и звездные новички в списке

Ready to broadcast Islington’s finest to the world



Introducing the new Arsenal x @adidasFootball 23/24 Men’s Team away kit — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2023

Выездная форма Арсенала сильно не понравилась фанатам команды, выплеснувшим свой гнев в социальных сетях. Они полагают, что в таком виде будет стыдно выходить на матчи Лиги чемпионов. Мол, клуб выбрал не очень подходящий момент для экспериментов.

"Совершенно отвратительно, я не соглашусь на это".

"Это самая плохая форма, которую когда-либо имела моя команда".

"Вы выбрали самый худший момент".

"Это не подходит для Лиги чемпионов".

"Мне искренне любопытно, как это будет продаваться".

"Это, пожалуй, самая дешевая футболка в нашей новейшей истории".

"Я не куплю этого даже на 50-процентной распродаже".

"Что это за пижама?".

Напомним, что лондонцы провели мощную трансферную кампанию. На Эмирейтс перебрались Деклан Райс (116 млн евро), Кай Хаверц (75) и Юррьен Тимбер (40). Арсенал снова попытается навязать Ман Сити борьбу за титул и впервые за последние 6 лет сыграет в ЛЧ.