Отвращение и отторжение: Арсенал презентовал очень странную форму – фанаты бунтуют и не хотят ее даже за полцены
Гостевой комплект формы вице-чемпионов Англии вызвал негодование фанатов в социальных сетях.
Арсенал презентовал странную выездную футболку на своем официальном сайте. Компания Adidas предложила необычный дизайн. Новая экипировка "канониров" раскрашена в ярко-желтый цвет с черными линиями и голубыми вставками.
Разработчиков вдохновила карта Ислингтона – одного из районов Лондона, где расположен домашний стадион команды Зинченко. К слову, впервые Арсенал опробует этот комплект в матче против всех звезд МЛС во главе с Уэйном Руни. Встреча состоится 19 июля в рамках американского турне "канониров".
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Выездная форма Арсенала сильно не понравилась фанатам команды, выплеснувшим свой гнев в социальных сетях. Они полагают, что в таком виде будет стыдно выходить на матчи Лиги чемпионов. Мол, клуб выбрал не очень подходящий момент для экспериментов.
"Совершенно отвратительно, я не соглашусь на это".
"Это самая плохая форма, которую когда-либо имела моя команда".
"Вы выбрали самый худший момент".
"Это не подходит для Лиги чемпионов".
"Мне искренне любопытно, как это будет продаваться".
"Это, пожалуй, самая дешевая футболка в нашей новейшей истории".
"Я не куплю этого даже на 50-процентной распродаже".
"Что это за пижама?".
Напомним, что лондонцы провели мощную трансферную кампанию. На Эмирейтс перебрались Деклан Райс (116 млн евро), Кай Хаверц (75) и Юррьен Тимбер (40). Арсенал снова попытается навязать Ман Сити борьбу за титул и впервые за последние 6 лет сыграет в ЛЧ.