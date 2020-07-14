Одразу кілька зірок збірної України не допоможуть Шахтарю у матчі з Колосом

"Гірники" активно готуються до завершення сезону 2019/20 – цього тижня підопічні Луїша Каштру зіграють два заключних поєдинки.

Після переможного матчу 30-го туру УПЛ проти Десни (4:2) у коротку відпустку вирушили Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Сергій Кривцов, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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В той же час до загальної групи повернулися Жуніор Мораєс, Микола Матвієнко і Марлос. Окрім того, індивідуально займаються травмовані Євген Коноплянка, Ісмаїлі, Віктор Коваленко і Валерій Бондар.

Нагадаємо, вже завтра, 15 липня, чемпіон України проведе свій передостанній поєдинок у поточному сезоні УПЛ проти Колоса. Початок матчу о 19:00.

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