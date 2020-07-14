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Сразу несколько звезд сборной Украины не помогут Шахтеру в матче с Колосом

18:24 - Читати українською
Сразу несколько звезд сборной Украины не помогут Шахтеру в матче с Колосом
Шахтер / ФК Шахтер

"Горняки" активно готовятся к завершению сезона 2019/20 – на этой неделе подопечные Луиша Каштру сыграют два заключительных поединка.

 

После победного матча 30-го тура УПЛ против Десны (4:2) в короткий отпуск отправились Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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В то же время в общую группу вернулись Жуниор Мораес, Николай Матвиенко и Марлос. Кроме того, индивидуально занимаются травмированные Евгений Коноплянка, Исмаили, Виктор Коваленко и Валерий Бондарь.

Напомним, уже завтра, 15 июля, чемпион Украины проведет свой предпоследний матч в текущем сезоне УПЛ против Колоса. Начало матча в 19:00.

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Николай Николай Матвиенко Колос Колос Луиш Луиш Каштру Валерий Валерий Бондарь Шахтер - Колос Марлос Жуниор Жуниор Мораес Исмаили Виктор Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Андрей Андрей Пятов Евгений Евгений Коноплянка Сергей Сергей Кривцов Тарас Тарас Степаненко
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