Сразу несколько звезд сборной Украины не помогут Шахтеру в матче с Колосом

"Горняки" активно готовятся к завершению сезона 2019/20 – на этой неделе подопечные Луиша Каштру сыграют два заключительных поединка.

После победного матча 30-го тура УПЛ против Десны (4:2) в короткий отпуск отправились Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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В то же время в общую группу вернулись Жуниор Мораес, Николай Матвиенко и Марлос. Кроме того, индивидуально занимаются травмированные Евгений Коноплянка, Исмаили, Виктор Коваленко и Валерий Бондарь.

Напомним, уже завтра, 15 июля, чемпион Украины проведет свой предпоследний матч в текущем сезоне УПЛ против Колоса. Начало матча в 19:00.

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