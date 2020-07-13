"Ахметов сказав, що це буде топ-гравець": Денисов розкрив подробиці трансферу, яким займався особисто президент Шахтаря

Ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов пояснив, як Шахтар підписав Ісмаїлі сім років тому.

"Ісмаїлі – це був особистий проект президента Шахтаря. У 2012 році Рінат Ахметов побачив Ісмаїлі в кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів Удінезе – Брага. У тому матчі Ісмаїлі забив гол з дистанції в 30 метрів.

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Президент Шахтаря запросив всі дані на цього гравця, сам передивився, і в 2013 році Ісмаїлі став гравцем Шахтаря. Він сказав, що це буде топ-гравець", – заявив Денисов у ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Шахтар заплатив Бразі за Ісмаїлі 4 млн євро. Бразилець вже багато років є лідером "гірників" і часто пов'язувався з переходом у європейські гранди. Чинний контракт захисника розрахований до літа 2023-го, його ціна за Transfermarkt – 15 млн євро.

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