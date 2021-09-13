"Травма литкового м'язу на заході кар'єри – це жахливо, тому що правильно відновитися від неї вкрай складно. Щойно гравець нарощуватиме темп на тренуваннях чи в матчах ПСЖ, він змушений буде гальмувати.

Рамос знову не зможе дебютувати за ПСЖ – іспанець отримав нову травму

Більше того, щоб виглядати добре, віковому футболісту необхідно провести цілу низку матчів. Чи зможе Рамос повернутися на свій рівень із постійним болем в литковому м'язі? Маю великі сумніви. Коли Серхіо тільки прибув до Парижа, то всі марили зміною менталітету в роздягальні ПСЖ. Маркіньйос і Кімпембе сьогодні помітно переважають Рамоса.

І зараз самої лише аури Рамоса для парижан недостатньо, потрібне щось більше. Йому доведеться робити значний внесок на полі, бо іншого сенсу тримати його в складі немає. Тож у мене таке враження, що Рамос – погана ідея для ПСЖ", – заявив Ротен в ефірі RMC Sport.

Нагадаємо, що Серхіо Рамос перебрався на Парк де Пренс цього літа з мадридського Реала в статусі вільного агента. Проте, через проблеми зі здоров'ям центрбек досі не дебютував за ПСЖ.

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