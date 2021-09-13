"Травма икроножной мышцы на закате карьеры – это ужасно, потому что правильно восстановиться от нее крайне сложно. Как только игрок будет наращивать темп на тренировках или в матчах ПСЖ, он вынужден будет тормозить.

Рамос вновь не сможет дебютировать за ПСЖ – испанец получил новую травму

Более того, чтобы выглядеть хорошо, возрастному футболисту необходимо провести целый ряд матчей. Сможет ли Рамос вернуться на свой уровень с постоянной болью в икроножной мышце? Очень сомневаюсь. Когда Серхио только прибыл в Париж, то все грезили изменением менталитета в раздевалке ПСЖ. Маркиньос и Кимпембе сегодня заметно превосходят Рамоса.

Но сейчас одной только ауры Рамоса парижанам недостаточно, нужно нечто большее. Ему придется вносить значительный вклад на поле, потому что другого смысла держать его в составе нет. Поэтому у меня такое впечатление, что Рамос – плохая идея для ПСЖ", – заявил Ротен в эфире RMC Sport.

Напомним, что Серхио Рамос перебрался на Парк де Пренс этим летом из мадридского Реала в статусе свободного агента. Однако, из-за проблем со здоровьем центрбек до сих пор не дебютировал в составе ПСЖ.

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