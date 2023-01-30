"Чому вирішив покинути Зорю? Не хочеться про це говорити, якщо чесно. Тому що були свої нюанси. Можливо, потім я розповім, після завершення кар'єри.

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У мене є повага до клубу, який дав мені квиток у футбол. Зараз я гравець Олександрії. Тому все, що було у Вегасі – залишається у Вегасі. Були інші варіанти крім Олександрії, але жодної конкретики не було. Пропозиції були з УПЛ і з Європи, однак без конкретних дій. А з Олександрією все вирішилося дуже швидко.

Чи правда, що в Зорі є борги по зарплаті? Так, це правда. Це один із факторів, чому я пішов з клубу", – сказав Шевченко у коментарі виданню Український футбол.

Нанадаємо, кіпер приєднався до Олександрії 13 січня і підписав з командою контракт до 31 травня 2024 року.

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