Півзахисник Ярослав Надольський та захисник Володимир Заїменко можуть поповнити команду Володимира Шарана, повідомляє Sport.ua.

Екс-форвард Карпат і Чорноморця може відновити кар'єру у Львові – останні півроку він залишався без команди

Напередодні обидва гравці вийшли у старті товариського матчу проти болгарського Спартака, який завершився безгольовою нічиєю.

Нагадаємо, 21-річний Надольський – вихованець Динамо. Виступав за U-19 (3 голи та 1 асист в Юнацькій лізі УЄФА), а також відправлявся в оренду у Чорноморець. З липня 2022 року перебуває без клубу.

25-річний Заїменко розпочинав у стрийській Скалі. Грав також за луганську Зорю, криворізький Гірник та Кривбас, де свого часу навіть був капітаном команди. Також декілька матчів провів за команди нижчих ліг Польщі та Німеччини.

До слова, Минай перед стартом другої частини сезону йде у турнірній таблиці УПЛ на 13-й сходинці, набравши 14 очок.

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