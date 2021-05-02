"Ми знову самі собі ускладнили життя, але прагнули домогтися потрібного результату до самого кінця, і це найголовніше. З огляду на сьогоднішні результати, перемога була потрібна критично. Нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.

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У команди є певна втома – як фізична, так і психологічна. Щось змінюється, коли борешся не за Скудетто, а за місце в Лізі чемпіонів, це незвично. Нам вдалося адаптуватися, нехай із проблемами, і нам потрібно потрапити в ЛЧ.

Я вітаю Інтер і його керівництво з заслуженим титулом. Тепер пора змінюватися нам – адже ми знову хочемо бути чемпіонами. Після дев'яти Скудетто поспіль одна ера завершилася, але починається нова. Ми хочемо повернутися на вершину", – наводить слова Пірло Football-Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

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