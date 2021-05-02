Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло подвел итоги сезона 2020/21 после того, как Интер оформил чемпионство в Серии А.

"Мы снова сами себе усложнили жизнь, но старались добиться нужного результата до самого конца, и это самое главное. Учитывая сегодняшние результаты, победа была нужна критично. Нам нужно продолжать в том же духе.

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У команды есть определенная усталость – как физическая, так и психологическая. Что-то меняется, когда борешься не за Скудетто, а за место в Лиге чемпионов, это необычно. Нам удалось адаптироваться, пусть с трудом, и нам нужно попасть в ЛЧ.

Я поздравляю Интер и его руководство с заслуженным титулом. Теперь пора меняться нам – ведь мы снова хотим быть чемпионами. После девяти Скудетто подряд одна эра завершилась, но начинается новая. Мы хотим вернуться на вершину", – приводит слова Пирло Football-Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

К слову, этот чемпионский титул стал для Интера 19-м в истории и первым с сезона 2009/10. Зато последние 9 Скудетто получил туринский Ювентус.

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