"Один з найкращих гравців ліги". Маліновський отримав компліменти від культового видання, принісши Генку важку перемогу

Руслан Маліновський веде Генк до чемпіонства в Бельгії. У 24-му турі чемпіонату українець оформив два асисти, які дали команді змогу обіграти Васланд-Беверен (1:2).

Маліновський відіграв ключову роль у поєдинку з Васланд-Бевереном, схиливши своїми діями шальки терезів на користь Генка. У першому таймі лідер ліги Жупіле (9 очок переваги над конкурентами) виглядав погано та створив дуже мало моментів. На цьому наголошують бельгійські ЗМІ. Sporza пише, що пара неточних ударів Руслана цілком відбивала імпотентність атаки Генка.

По перерві виправилася як команда загалом, так і сам Маліновський. На 60-й хвилині він прекрасно закрутив сферу з кутового – Саматі залишалося лише підставити голову та зрівняти рахунок – 1:1. Видання Het Laatste Nieuws назвало подачу Руслана ідеальною.

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Наприкінці зустрічі хавбек збірної України організував другий гол для лімбуржців, коли протягнув м'яч у чужий штрафний майданчик, зібрав навколо себе двох опонентів і виконав асист на Посуело – 1:2. На цей епізод найефектніше відреагував портал VoetbalNieuws: "Магія золотого дуету Маліновський-Посуело вирішила долю матчу".

Найбільша похвала грі Руслана – визнання від L'Équipe. Провідне французьке спортивне видання акцентувало увагу саме на успіхах українця: "Генк дякує Маліновському".

"Лідер бельгійського чемпіонату майже втратив 2 очки на полі Васланд-Беверена. Однак Маліновський вкотре довів, що він є одним з найкращих гравців ліги. Руслан створив два голи гостей: віддав результативний пас на Самату, який не мав шансу цим не скористатися, та асистував Посуело. 25-річний український хавбек записав собі в актив вже 8 гольових передач і забив 8 голів у цьому сезоні", – інформує L'Équipe.

Після звітного матчу Маліновський вийшов на третє місце за асистами в лізі Жупіле – попереду тільки Ганс Ванакен і партнер Алехандро Посуело. Загалом за поточний сезон у всіх турнірах Руслан настріляв вже 12 гольових пасів.

"Це був складний матч на важкому полі. Думаю, що ми заслужили перемогти. Незважаючи на слабку гру до перерви, ми показали характер у другій половині зустрічі. Генк перебуває в хорошій фізичній формі, тому в кінці матчу супернику стало важче нам протистояти. Скористалися шансом завершити зустріч на свою користь – поєдинок триває 90 хвилин", – так Руслан Маліновський прокоментував вдалий для себе поєдинок.

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