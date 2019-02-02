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Маліновський двома асистами допоміг Генку здобути 3 очки, Кортрейк Бацули вирвав перемогу у Локерена

2 лютого 23:54 77 Читать на русском
Маліновський двома асистами допоміг Генку здобути 3 очки, Кортрейк Бацули вирвав перемогу у Локерена
Руслан Маліновський / Фото: ФК Генк

Завершились матчі чемпіонату Бельгії за участі українських виконавців. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 24-й тур

Кортрейк – Локерен – 2:1

Голи: Авенатті, 44, Стояновіч, 90+4 – Сорока, 49

Васланд-Беверен – Генк – 1:2

Голи: Болєвіч, 12 – Самата, 60, Посуело, 83

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Кортрейк Бацули у рідних стінах зумів вирвати перемогу у Локерена. Українець провів на полі весь матч. Кортрейк має в активі 31 очко та перебуває на 9 місці у турнірній таблиці.

Генк Руслана Маліновського в гостях обіграв Васланд-Беверен. Поступаючись по ходу поєдинку, гості зуміли здобути три очки. Два асисти на партнерів віддав саме Руслан Маліновський.

Генк має в активі 54 очки та очолює турнірну таблицю.

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