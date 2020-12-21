Раніше 56-річний функціонер вже заявляв, що Мессі не варто втримувати будь-якою ціною. Тепер дісталося і домашньому стадіону клубу. Сьогодні Бенедіто презентував свою передвиборчу програму, повідомляє AS. Серед іншого Агусті пообіцяв побудувати для команди нову арену.

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Бенедіто заручився підтримкою фахових архітекторів, які стверджують, що реконструкція Камп Ноу не має сенсу. Він розглядає два варіанти: повністю знести легендарний Камп Ноу та звести споруду на цьому ж місці, або розпочати будівництво в іншому районі. При цьому перший варіант можливий за умови проведення домашніх матчів в іншому місці протягом 3-х років.

Нагадаємо, що Барселона отримає нового президента 26 січня. Головним претендентом на перемогу вважають Жоана Лапорту, який вже має досвід роботи на цій посаді. Для Бенедіто майбутні вибори стануть третіми, попередні рази він фінішував другим і третім.

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