Ранее 56-летний функционер уже заявлял, что Месси не стоит удерживать любой ценой. Теперь досталось и домашнему стадиону клуба. Сегодня Бенедито представил свою предвыборную программу, сообщает AS. Среди прочего Агусти пообещал построить для команды новую арену.

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Бенедито заручился поддержкой профессиональных архитекторов, которые утверждают, что реконструкция Камп Ноу не имеет смысла. Он рассматривает два варианта: полностью снести легендарный Камп Ноу и возвести сооружение на этом же месте, или начать строительство в другом районе. При этом первый вариант возможен при условии проведения домашних матчей в другом месте в течение 3-х лет.

Напомним, что Барселона получит нового президента 26 января. Главным претендентом на победу считают Жоана Лапорту, который уже имеет опыт работы на этом посту. Для Бенедито предстоящие выборы станут третьими, предыдущие разы он финишировал вторым и третьим.

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