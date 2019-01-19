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Очігава: СК Дніпро-1 вже зараз знаходиться на рівні УПЛ

09:12 493 Читать на русском
Очігава: СК Дніпро-1 вже зараз знаходиться на рівні УПЛ
Зураб Очігава / фото: СК Дніпро-1

Захисник Зураб Очігава, права на якого належать київському Динамо, не проти надовго залишитись в СК Дніпро-1.

"Про зацікавленість СК Дніпро-1 мені сказав мій агент, я кілька днів подумав і погодився на цю пропозицію.

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У мене через травму була пауза в кар’єрі, я не грав фактично півроку, тому не дуже довго розмірковуючи, вирішив що перехід в СК Дніпро-1 для мене хороший варіант. Тут можна буде отримати ігрову практику, і головне – доводити власний рівень.

Знав, що ця команда налаштована на вихід у Прем’єр–лігу. І по складу, і по грі видно, що цей клуб вже зараз знаходиться на рівні УПЛ. Я слідкував за цією командою, не скажу, що дивився кожен матч, але цікавився їх виступами, дивлячись огляди.

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Тут всі з чудовим розумінням футболу, і усі хочуть грати. Це тільки можна вітати. Головна ціль – вийти з командою в Прем’єр-лігу. Вона перша і основна. Дай Бог, усе буде добре, і я не проти того, щоб і у подальшому тут залишитися", – цитує Очігаву прес-служба СК Дніпро-1.

Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Зураб Очігава Зураб Очігава Перша ліга
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