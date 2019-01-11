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Семеро футболістів покинули СК Дніпро-1

22:01 438 Читать на русском
Семеро футболістів покинули СК Дніпро-1
Семеро футболістів покинули СК Дніпро-1

Дніпровський клуб розпочав масову кадрову чистку.

Першоліговий СК Дніпро-1 на офіційному сайті оголосив про розірвання контрактів із сімома гравцями.

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У списку форвард Владислав Войцеховський ( 35 матчів, 13 м’ячів, 7 результативних передач), форвард Олег Кожушко (27 матчів, 11 голів, 4 передачі), півзахисник Артем Щедрий (17 матчів, 1 передача), півзахисник Редван Мемешев (13 матчів, 2 голи, 3 передачі), захисник Дмитро Башлай (9 матчів, 1 гол), півзахисник Олександр Мігунов (8 матчів, 1 гол) та захисник Максим Білик (4 матчі).

Після 17 турів СК Дніпро-1 очолює турнірну таблицю Першої ліги. У активі підопічних Михайленка 43 очки.

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Перша ліга Редван Мемешев Редван Мемешев Олександр Мігунов Олександр Мігунов Дмитро Башлай Дмитро Башлай Олег Кожушко Олег Кожушко Владислав Войцеховський Владислав Войцеховський Олег Білик Олег Білик Артем Щедрий Артем Щедрий
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