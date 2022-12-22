Обстріляли стійки – відео серії пенальті, після якої Де Дзербі вилетів від команди третьої ліги
13:24 - Читать на русском
Брайтон не впорався з Чарльтоном в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відеоогляд матчу.
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
Брайтон за 90 хвилин не зумів вразити ворота Чарльтона. Команда Роберто Де Дзербі домінувала, створювала хороші моменти, але з реалізацією виникли проблеми. "Чайки" не могли замкнути м'яч у порожні ворота.
Де Дзербі вилетів з Кубка ліги після жахливої серії пенальті
Матч перейшов у серію пенальті, де проблеми Брайтона нікуди не зникли. Гросс першим ударом влучив у стійку, а Троссар другим пробив у хрестовину. Марч і Кайседо також не забили, тому Брайтон вилетів. У чвертьфінал вийшов Чарльтон, який грає в третьому дивізіоні.
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