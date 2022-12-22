Брайтон за 90 хвилин не зумів вразити ворота Чарльтона. Команда Роберто Де Дзербі домінувала, створювала хороші моменти, але з реалізацією виникли проблеми. "Чайки" не могли замкнути м'яч у порожні ворота.

Де Дзербі вилетів з Кубка ліги після жахливої серії пенальті

Матч перейшов у серію пенальті, де проблеми Брайтона нікуди не зникли. Гросс першим ударом влучив у стійку, а Троссар другим пробив у хрестовину. Марч і Кайседо також не забили, тому Брайтон вилетів. У чвертьфінал вийшов Чарльтон, який грає в третьому дивізіоні.