Брайтон не справился с Чарльтоном в 1/8 финала Кубка английской лиги. Смотрите видеообзор матча.

Брайтон за 90 минут не сумел поразить ворота Чарльтона. Команда Роберто Де Дзерби доминировала, создавала хорошие моменты, но с реализацией возникли проблемы. "Чайки" не могли замкнуть мяч в пустые ворота.

Де Дзерби вылетел из Кубка лиги после ужасной серии пенальти

Матч перешел в серию пенальти, где проблемы Брайтона никуда не исчезли. Гросс первым ударом попал в штангу, а Троссар вторым пробил в крестовину. Марч и Кайседо тоже не забили, потому Брайтон вылетел. В четвертьфинал вышел Чарльтон, играющий в третьем дивизионе.