Обстреляли штанги– видео серии пенальти, после которой Де Дзерби вылетел от команды третьей лиги
13:34 - Читати українською
Брайтон не справился с Чарльтоном в 1/8 финала Кубка английской лиги. Смотрите видеообзор матча.
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
Брайтон за 90 минут не сумел поразить ворота Чарльтона. Команда Роберто Де Дзерби доминировала, создавала хорошие моменты, но с реализацией возникли проблемы. "Чайки" не могли замкнуть мяч в пустые ворота.
Де Дзерби вылетел из Кубка лиги после ужасной серии пенальти
Матч перешел в серию пенальти, где проблемы Брайтона никуда не исчезли. Гросс первым ударом попал в штангу, а Троссар вторым пробил в крестовину. Марч и Кайседо тоже не забили, потому Брайтон вылетел. В четвертьфинал вышел Чарльтон, играющий в третьем дивизионе.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter