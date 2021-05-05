Оболонь офіційно оголосила про відставку Яковенка
Київський клуб знову залишився без головного тренера.
Оболонь та головний тренер Павло Яковенко припинили співпрацю за взаємною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт "пивоварів".
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До слова, раніше повідомлялось, що 56-річний наставник близько тижня вів переговори з керівництвом клубу щодо фінансової компенсації за достроково розірваний контракт.
Нагадаємо, Яковенко очолював Оболонь з жовтня 2020 року. Під його керівництвом команда виграла 9 матчів, 2 рази зіграла внічию і зазнала 6 поразок.
Нині Оболонь посідає у турнірній таблиці Першої ліги дев'яту сходинку, маючи у своєму активі 33 пункти.
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