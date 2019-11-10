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Оболонь-Бровар у доданий час вирвала перемогу над Черкащиною і знову очолила турнірну таблицю Першої ліги

16:18 194 Читать на русском
Оболонь-Бровар у доданий час вирвала перемогу над Черкащиною і знову очолила турнірну таблицю Першої ліги
Черкащина – Оболонь-Бровар – 1:2 / Фото з відкритих джерел

У недільному матчі 17-го туру Черкащина втратила нічию на останніх секундах матчу і залишилась найгіршою командою турнірної таблиці. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 

Перша ліга, 17 тур

Черкащина – Оболонь-Бровар – 1:2

Голи: Сторчоус, 69 – Батальський, 31 (пен.), Коломієць, 90+3

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Потенційний лідер Першої ліги Оболонь-Бровар у матчі 17-го туру завітала у гості до відвертого аутсайдера чемпіонату – Черкащини. Гості зі столиці активніше розпочали поєдинок і в середині тайму заробили право на одинадцятиметровий – пенальті впевнено реалізував Олександр Батальський.

По перерві Черкащина зусиллями Сторчоуса рахунок зрівняла. Все йшло до бойової нічиєю, однак на третій доданій хвилині Коломієць влучним пострілом вивів "пивоварів" вперед. Майже одразу пролунав фінальний свисток.

Перемога дозволила команді Оболонь-Бровар набрати 37 балів і знову очолити турнірну таблицю. У спину їй дихає Металіст-1925 (35 очок) та Волинь (34 очки). Четвертим з 33-ма пунктами йде Рух, однак у львівської команди є гра в запасі. Черкащина з 6-ма очками залишається останньою.

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