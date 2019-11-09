Маркевич продовжує чистити склад Чорноморця – команду покинуть ще троє гравців

Головний тренер одеського Чорноморця намагається максимально збалансувати одеську команду.

Одеський Чорноморець попрощається одразу з трьома футболістами, які не підходять під тактичну схему нового наставника команди Остапа Маркевича, повідомляє Ua-football.

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З клубу піде захисник Денис Васільєв, який у цьому сезоні провів за команду 6 матчів. Окрім того, Південну Пальміру покинуть півзахисник Максим Войтіховський (5 матчів) та нападник Володимир Коваль (5 матчів).

Нагадаємо, Остап Маркевич очолив команду з Одеси 14 жовтня цього року, після того як покинув Агробізнес. За три тижні роботи 41-річний фахівець встиг відрахувати з команди російського форварда Василя Павлова та голкіпера Дмитра Безотосного.

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