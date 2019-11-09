Перша ліга: Чорноморець Маркевича поступився Гірник-Спорту, Агробізнес здолав Інгулець

Відбулися чергові поєдинки 17-го туру чемпіонату України 2019/20 серед команд Першої ліги. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, 17 тур
Авангард – Прикарпаття – 2:0
Гол: Яворський, 49 (пен.), Лобов, 90
Вилучення: Бочкур, 68 (червона картка, Прикарпаття)
Агробізнес – Інгулець – 2:1
Голи: Семенюк, 68, Бойчук, 82 – Козак, 39
Вилучення: Лупашко, 66 (червона картка, Інгулець)
Гірник-Спорт – Чорноморець – 3:0
Голи: Білий, 15, Лиховидко, 67, Козлов, 90+1
Вилучення: Брагару, 38 (червона картка, Чорноморець)
Минай – Миколаїв – 2:0
Голи: Нурієв, 58 (пен.), 75
Волинь – Рух – матч розпочнеться о 19:00
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Суботні матчі у Першій лізі були забарвлені у"червоний колір": у трьох з чотирьох поєдинків арбітри показували гравцям прямі червоні картки. Серед несподіваних результатів можна виділи розгром команди Остапа Маркевича від Гірник-Спорту та поразку Інгульця від Агробізнесу. Чергову впевнену перемогу здобув Минай Василя Кобіна, а Прикарпаття на виїзді поступилось Авангарду. Ну а найцікавіший матч між потенційними лідерами чемпіонату відбудеться пізніше – львівський Рух завітає до Луцька.
Першу сходинку з 35-ма очками наразі посідає Металіст-1925, йому у спину дихать Оболонь-Бровар (34 пункти і гра в запасі) та Рух (33 бали та 2 гри в запасі).
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