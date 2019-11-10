Оболонь-Бровар в добавленное время вырвала победу над Черкащиной и снова возглавила турнирную таблицу Первой лиги

В воскресном матче 17-го тура Черкащина упустила ничью на последних секундах матча и осталась худшей командой турнирной таблицы. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 17 тур

Черкащина – Оболонь-Бровар – 1:2

Голы: Сторчоус, 69 – Батальский, 31 (пен.), Коломиец, 90+3

Маркевич продолжает чистить состав Черноморца – команду покинут еще трое игроков

Потенциальный лидер Первой лиги Оболонь-Бровар в матче 17-го тура пожаловала в гости к аутсайдеру чемпионата – Черкащине. Гости из столицы активнее начали поединок и в середине тайма заработали право на одиннадцатиметровый – пенальти уверенно реализовал Александр Батальский.

После перерыва Черкащина усилиями Строчоуса счет сравняла. Все шло к боевой ничьей, однако на третьей добавленной минуте Коломиец точным выстрелом вывел "пивоваров" вперед. Почти сразу прозвучал финальный свисток.

Победа позволила команде Оболонь-Бровар набрать 37 баллов и снова возглавить турнирную таблицу. В спину ей дышат Металлист-1925 (35 очков) и Волынь (34 очка). Четвертым с 33-ю пунктами идет Рух, однако у львовской команды есть игра в запасе. Черкащина с 6-ю очками остается последней.

Первая лига: Волынь перестреляла Рух в матче с двумя удалениями, Черноморец Маркевича уступил Горняк-Спорту