Оболонь обіграла Динамо в матчі 1/8 фіналу Кубка України (1:0). Дивіться відео гола та огляд поєдинку на Футбол 24.

Оболонь сенсаційно позбавила Динамо шансів на завоювання Кубка України 2023/24 – команда Валерія Іващенка вийшла до чвертьфіналу турніру, вибивши з розіграшу столичне Динамо. Єдиний переможний м'яч на 56-й хвилині зустрічі забив Сергій Суханов.

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Оболонь увімкнула високий пресинг, і Косовський чистим і ефективним підкатом відібрав м'яч у Бражка у фінальній третині поля. Коли м'яч опинився в ногах Сергія Суханова, той довго не думав. Захисник Оболоні наважився на удар з-за меж штрафного – і влучив! М'яч із рикошетом від штанги влетів у ворота Руслана Нещерета.

Динамо, яке і без того володіло перевагою, кинуло всі сили в атаку, проте Оболонь вистояла і пробилася до чвертьфіналу Кубка України.