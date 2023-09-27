Оболонь обыграла Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины (1:0). Смотрите видео гола и обзор поединка на Футбол 24.

Оболонь сенсационно лишила Динамо шансов на завоевание Кубка Украины 2023/24 – команда Валерия Иващенко вышла в четвертьфинал турнира, выбив из розыгрыша столичное Динамо. Единственный победный мяч на 56-й минуте встречи забил Сергей Суханов.

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Оболонь включила высокий прессинг, и Косовский чистым и эффективным подкатом отобрал мяч у Бражко в финальной трети поля. Когда мяч оказался в ногах Сергея Суханова, тот долго не думал. Защитник Оболони отважился на удар из-за пределов штрафной – и попал! Мяч с рикошетом от штанги влетел в ворота Руслана Нещерета.

Владевшее и без того преимуществом Динамо бросило все силы в атаку, но Оболонь выстояла и пробилась в четвертьфинал Кубка Украины.