"Усі говорять про цей матч Україна – Франція (2:0 на НСК Олімпійський у 2013 році – прим.). Я не раз переглядав ту гру, аналізував. Не сказав би, що був на сьомому небі від щастя після гри. Так, результат був класний, 2:0. Хоча, як показав матч-відповідь, цього було замало. Це вже історія.

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Після гри зробили селфі, сфотографувалися. Нічого такого. Доводилося ще з Рібері перетинатися в Бундеслізі, коли я грав за Дармштадт. На матчі з Баварією кількома словами перемовилися, пожартували, обмінялися футболками. Ну, як обмінялися… Він мені дав свою, я йому – свою, а він її уболівальникам віддав. Але він пам'ятає, це доволі приємно.



Не думаю, що за кордоном ходять історії про протистояння Федецький-Рібері. Це у нас воно набуло такого розголосу. Звичайно, мені приємно, але я не зміг би так вдало протистояти йому, якби не допомога партнерів", – розповів Федецький в ефірі YouTube-каналу Карпат.

Нагадаємо, 39-річний Франк Рібері кілька днів тому завершив кар'єру футболіста через проблеми з коліном. Останнім його клубом стала Салернітана.

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