"Все говорят об этом матче Украина – Франция (2:0 на НСК Олимпийский в 2013 году – прим.). Я не раз просматривал ту игру, анализировал. Не сказал бы, что был на седьмом небе от счастья после игры. Да, результат был классный, 2:0, хотя, как показал ответный матч, этого было мало. Это уже история.

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После игры сделали селфи, сфотографировались. Ничего такого. Приходилось еще с Рибери пересекаться в Бундеслиге, когда я играл за Дармштадт. На матче с Баварией несколькими словами перекинулись, пошутили, обменялись футболками. Ну, как обменялись… Он мне дал свою, я ему – свою, а он ее болельщикам отдал. Но он помнит, это очень приятно.

Не думаю, что за границей ходят истории о противостоянии Федецкий-Рибери. Это у нас оно получило такую ​​огласку. Конечно, мне приятно, но я не смог бы так удачно противостоять ему, если бы не помощь партнеров", – рассказал Федецкий в эфире YouTube-канала Карпат.

Напомним, 39-летний Франк Рибери несколько дней назад завершил карьеру футболиста из-за проблем с коленом. Последним его клубом стала Салернитана.

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