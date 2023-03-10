Обмін розкішними голами у відеоогляді матчу Уніон Берлін – Уніон Сент-Жилуаз – 3:3
10:20 - Читать на русском
Уніон Берлін та Уніон Сент-Жилуаз влаштували справжнє шоу у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
42’ Йосіп Юрановіч
69’ Робін Кнохе
89’ Свен Міхель
Віктор Боніфейс 28’
Йорбе Вертессен 58’
Віктор Боніфейс 72’
28’ Віктор Боніфейс
42’ Йосіп Юрановіч
58’ Йорбе Вертессен
69’ Робін Кнохе
72’ Віктор Боніфейс
89’ Свен Міхель
Гості тричі виходили вперед, а господарі стільки ж разів були змушені відіграватись. Окрасами гольової перестрілки стали дубль Боніфейса та розкішний удар Юрановіча зі штрафного.
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Цікаво, що це вже третя дуель між колективами у сезоні. На груповому етапі ЛЄ вони обмінялись мінімальними перемогами 1:0. Матч-відповідь 1/8 фіналу відбудеться уже 16 березня в Андерлехті на Лотто Парк.
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