Уніон Берлін та Уніон Сент-Жилуаз влаштували справжнє шоу у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Гості тричі виходили вперед, а господарі стільки ж разів були змушені відіграватись. Окрасами гольової перестрілки стали дубль Боніфейса та розкішний удар Юрановіча зі штрафного.

Ліга Європи: Байєр покарав росіянина, Рома перемогла Реал Сосьєдад, гольова перестрілка у Берліні

Цікаво, що це вже третя дуель між колективами у сезоні. На груповому етапі ЛЄ вони обмінялись мінімальними перемогами 1:0. Матч-відповідь 1/8 фіналу відбудеться уже 16 березня в Андерлехті на Лотто Парк.