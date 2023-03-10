Унион Берлин и Унион Сент-Жилуаз устроили настоящее шоу в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.

Гости трижды выходили вперед, а хозяева столько же были вынуждены отыгрываться. Украшением голевой перестрелки стали дубль Бонифейса и роскошный удар Юрановича со штрафного.

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Это уже третья дуэль между коллективами в сезоне. На групповом этапе ЛЕ они обменялись минимальными победами 1:0. Ответный матч 1/8 финала состоится уже 16 марта в Андерлехте на Лотто Парк.